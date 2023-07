Samardzic | accordo totale per l’Inter | volontà chiara del giocatore

(Di domenica 30 luglio 2023) Continuano ad arrivare ulteriori dettagli sulla trattativa che porterà presto alla chiusura dell’affare Lazarper. Secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l’dei nerazzurri con l’Udinese e con il calciatore è– Lazarsarà presto un nuovodel. Lo conferma anche l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter ufficiale.di 15 milioni di euro più il cartellino di Giovanni Fabbian (e diritto di riacquisto in favore dei nerazzurri). Per ilè invece pronto un contratto di cinque anni.di, che vuole solo ...

La prima pagina del Corriere dello Sport: 'all'Inter': quindici milioni più Fabbian,con l'Udinese. 'Juve, Lukaku in dieci giorni', Giuntoli prepara la missione a Londra per ...... appunto, è vicino alla chiusura pere ha ormai individuato la punta su cui lanciare l'... svincolatosi a parametro zero al termine della scorsa stagione, è invece a un passo dall'col .'L'Inter ha offerto 15 milioni per Lazar. L'include Giovanni Fabbian all'Udinese, ma anche se la cessione è permanente c'è una percentuale di rivendita sul giocatore nerazzurro. ...

GdS - Samardzic nerazzurro: accordo a un passo per 20 milioni (compreso Fabbian) Fcinternews.it

Trattativa in dirittura d’arrivo: 28 milioni la valutazione compreso il prestito del giovane centrocampista Fabbian. L’Udinese ha alzato la proposta di ...I titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 30 luglio 2023 ...