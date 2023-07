Salvo Sottile in onda al posto di “Report” | il sindacato dei giornalisti Rai insorge

(Di domenica 30 luglio 2023) Non solo Facci e Saviano. In Rai adesso scoppia il caso. Stando ad un’indiscrezione lanciata dal “Fatto Quotidiano”,

Caso al centro della bufera. La messa in onda del programma il lunedì sera su Rai3 al posto di 'Report' e lo spostamento del programma di Ranucci alla domenica sera al posto di 'Che Tempo Che Fa'. Usigrai: 'La Rai non dice quanto costa l'appalto per. Vertici rispondano al Mef, si riducano le esternalizzazioni' Monta la polemica intorno alla nuova trasmissione di Salvo Sottile (conduttore della trasmissione del day time 'i Fatti Vostri') che in autunno andrà in onda il lunedì sera al posto di Report. Fabio Fazio e tutte le altre novità che caratterizzeranno il servizio pubblico della prossima stagione, spunta una nuova polemica legata al programma di Salvo Sottile. Il giornalista andrà in onda

Salvo Sottile al posto di Report Proteste dei giornalisti Rai: «Uno schiaffo ai dipendenti» ilmessaggero.it

Non si fermano le polemiche in Rai. Solo negli ultimi giorni, viale Mazzini ha visto il proprio sindacato sul piede di guerra per l'addio di Roberto Saviano (la cui trasmissione non ...Scoppia il caso Salvo Sottile in Rai: cosa sta succedendo e perchè i sindacati protestano. La nota dei giornalisti Usigrai ...