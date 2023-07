Salvini avvisa Meloni sulle Europee | Meglio Le Pen di Macron | niente cordone sanitario intorno a noi

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 30 luglio 2023) Non ha eco-ansia, non parla di migranti, cita l'amica Giorgia il giusto, ma alla fine ecco il Matteoche ti aspetti: il leader della Legala premier, e capa dei Conservatori, che non potrà escluderlo dai giochi europei. Né a lui, né a Marine Le Pen, né agli amici dell'Afd.. Per il resto, è il nuovo. Attento a non ficcarsi nelle polemiche. "Sì, sono governista, e voglio governare tutti e cinque anni, non un giorno in meno. Anzi cinque più cinque come nella formula degli affitti"., intervistato alla festa della Lega a Cervia da Agnese Pini direttrice di Qn e Daniele Capezzone (futuro condirettore di Libero in tandem con Mario Sechi, capo ufficio stampa di Giorgiaappena rientrato dagli Usa), ...