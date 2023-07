Salvati tre scout in montagna nel Pordenone

Sotto scrosci di pioggia e lampi camminando a lungo su un terreno in discesa molto scivoloso, sono stati rintracciati escout che la notte corsa si erano perduti nella zona di Pielungo Vito D'Asio (Pordenone).cagnolini, in buone condizioni fisiche, non presentano segni di malnutrizione. L'esempio di umanità dimostrato dai nostri militari è un ulteriore segno del costante impegno delle Forze dell'...sono stati recuperati questa mattina e portati in Pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici necessari. Sono illesi e in buone condizioni fisiche generali.

Sotto scrosci di pioggia e lampi camminando a lungo su un terreno in discesa molto scivoloso, sono stati rintracciati e salvati tre scout che la notte corsa si erano perduti nella zona di Pielungo Vit