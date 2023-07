Salt Bae di nuovo nei guai | la cameriera di un suo ristorante costretta a far vedere i piedi al cliente

(Di domenica 30 luglio 2023) Ladi undiBaea faralBae, il macellaio turco diventato star sui social proprietario di Nusr-Et, catena di steak house di lusso, dineiper una denuncia intentata da una sua ex dipendente, Cattysha Flores, la quale ha lavorato in uno dei ristoranti diBae dal 2019 al 2021. Secondo quanto dichiarato dalla donna, la politica del locale era quella di non lamentarsi dei clienti, motivo per cui quando uno di questi le chiese di mostrargli i suoilei fuad accettare perché si trattava di un uomo “noto per dare una mancia di quasi 100 euro ad altre dipendenti donne quando ...

Ancora guai per. Ora scoppia il caso che riguarda una cameriera . Cattysha Flores , che ha lavorato presso la steakhouse Nusr - Et Midtown da maggio 2019 e ha intentato una causa a luglio 2021. L'ex ..., dalla prima bistecca mangiata a 13 anni a quella ricoperta d'oro: 'Troppi 2.400 dollari È il prezzo giusto' Mykonos, truffa del lettino: coppia in vacanza paga 700 euro per due drink e un ..."Quello è il telefono di", ironizza Adja, citando il ristoratore che, nella sorpresa generale ed evidentemente con l'avallo della FIFA, è riuscito a partecipare alla festa dell'Argentina ...

Salt Bae, la cameriera di un ristorante costretta a far vedere i piedi al cliente ilmattino.it

Salt Bae, il macellaio turco diventato star sui social proprietario di Nusr-Et, catena di steak house di lusso, di nuovo nei guai per una denuncia intentata da una sua ex dipendente, Cattysha Flores, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...