Ryback | “La memoria di Vince sarà rovinata dalle cose orribili che verranno a galla dopo la sua morte”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 30 luglio 2023) Durante un recente live stream,ha dichiarato (per l’ennesima volta) che non lavorerà mai più con la WWE, anche di fronte ad un’offerta da 20 milioni di dollari non si fiderebbe. Ha raccontato che la sua prima maglietta in WWE gli ha fruttato una cifra a sei zeri in diritti d’autore, ma poi la WWE ha “smesso” di vendere le magliette e ha iniziato a metterlo in cattiva luce.ha continuato il reiterato attacco soffermandosi poi suMcMahon, dicendo che l’eredità del Chairman nel mondo del wrestling finirà per scomparire a causa dellefatte in vita, cancellandone quindi la: “Il punto è che un giorno le notiziefuori, e un giorno lui nonpiù qui. Quindi, fine, ma ha fatto ...