Russia | Putin a San Pietroburgo alla parata militare annuale della Marina

I dimostranti avrebbero gridato slogan contro la Francia e in favore di Vladimire della. Manifestanti esultano dopo il colpo di stato in Niger. I manifestanti chiedevano anche di "..." Viva", " viva la", " abbasso la Francia ", gli slogan gridati. La tv nazionale del Niger ha anche mandato in onda un appello a manifestare contro l'ambasciata. L'Eliseo ha dichiarato ...Viva, viva la, abbasso la Francia, hanno gridato i dimostranti. La manifestazione a favore della giunta militare si tiene in concomitanza del vertice straordinario sul Niger indetto ...

Attacco di droni su Mosca e la Crimea: "Abbattuti 25 Uav". Putin a parata: "30 nuove navi da guerra" - Attacco russo a Sumy (Ucraina): due morti e 20 feriti - Attacco russo a Sumy (Ucraina): due morti e 20 feriti RaiNews

Il presidente russo Vladimir Putin elogia la marina militare russa, senza menzionare l'Ucraina, nel suo discorso alla parata annuale di navi ...Ambasciata di Francia in Niger presa di mira da manifestanti che inneggiano a Putin. Nervosismo a Parigi con Macron pronto a prendere provvedimenti ...