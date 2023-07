Russia | droni colpiscono grattacielo nel centro di Mosca Il sindaco assicura | “Nessuna vittima”

Leggi su ilfattoquotidiano

Duehanno causato una forte esplosione aldi, colpendo unadibito in parte a uffici e appartamenti residenziali. "I vetri sono andati in frantumi a seguito dell'esplosione al livello del quinto e del sesto piano dell'edificio di 50 piani sull'argine di Presnenskaya", ha detto alla Tass una fonte dei servizi di emergenza. Le persone presenti nelsono state evacuate. Secondo ildi, Sergei Sobyanin, "le facciate di due torri di uffici cittadini sono state leggermente danneggiate", ha scritto su Telegram e ha aggiunto che non ci sono state "vittime o feriti". Chiuso per qualche ora l'aeroporto di Vnukovo.