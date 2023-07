Russia | droni colpiscono grattacieli nel centro di Mosca | il video

Duehanno causato una forte esplosione al centro di Mosca , colpendo un grattacielo adibito in parte a uffici e appartamenti residenziali. 'I vetri sono andati in frantumi a seguito dell'esplosione ......di treda parte dei russi sulla capitale e alle porte della metropoli. "Le nostre Forze Armate, respingendo la controffensiva del nemico collettivo, stanno difendendo i cittadini dellae ...Ma il blitz deiucraini sottolinea che la capitale russa, a quanto, pare non è più al sicuro. ... "Zitti zitti stanno iniziando": guerra, un ribaltone clamoroso che fa tremare la

L’annuncio del presidente russo è arrivato alla parata annuale della Marina a San Pietroburgo. Respinto nella notte un attacco sferrato da Kiev con 25 droni sulla Crimea ...Alcuni droni ucraini hanno attaccato Mosca. Sono stati danneggiati due grattacieli e una persona è rimasta ferita.