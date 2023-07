Ronn Moss | «Al provino per Beautiful andai con uno smoking in affitto di due taglie più piccole»

(Di domenica 30 luglio 2023) La Repubblica intervista, il primo Ridge di. Oggi ha 71 anni, ha appena suonato e cantato sul palco del Marateale — Premio Internazionale Basilicata. La musica è stata la sua prima passione, quando alla recitazione nemmeno pensava. «Ascoltavo la classica, l’opera, uno strano jazz. Mi attraggono le vibrazioni, della musica e della vita. Perciò sonodiventato musicista e non medico. Ho studiato medicina, biologia, fisiologia, ho assistito ad autopsie senza battere ciglio. Sarei stato un ottimo chirurgo ma agli otto anni di università ho preferito la band». Alla recitazionearrivò quasi per caso. «Il mio produttore discografico di allora, Robert Stigwood, mi disse “hai mai pensato di fare l’attore?”. Io sognavo solo la musica ma anni dopo, il gruppo in crisi, ci ho provato. Qualche orribile ...

Recentemente l' attore statunitenseè stato avvistato in compagnia della moglie, la modella Devin DeVasquez, in Basilicata .ha infatti suonato e cantato sul palco del Marateale - Premio Internazionale Basilicata . La ...Estratto dell'articolo di Arianna Finos per 'la Repubblica' playgirlsi descrive ironico come un Pippo disneyano anche se a 71 anni ha ancora un fisico da Ken. Basette sfumate, t - shirt e braccialetti, ha suonato e cantato, applaudito, ...Marateasi descrive ironico come un Pippo disneyano anche se a 71 anni ha ancora un fisico da Ken. Basette sfumate, t - shirt e braccialetti, ha suonato e cantato, applaudito, sul palco del ...

Ronn Moss torna musicista. L'ex star di Beautiful: «Sono stati 25 anni belli ma anche stressanti. Quante volte ilmattino.it

L’attore Ronn Moss ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica e ha rivelato alcuni retroscena su Beautiful, soap opera di cui ha fatto parte per ben 25 anni. L’artista è stato uno dei personag ...L'attore statunitense ha rilasciato un'intervista a La Repubblica nella quale ha parlato, tra le altre cose, della sua carriera da musicista ...