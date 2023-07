Roma | saluta Reynolds | ufficiale la sua cessione

(Di domenica 30 luglio 2023) Bryanlaa titolo definitivo:ladell’esterno americano da parte dei giallorossi Laha comunicato laa titolo definitivo di Bryan. IL COMUNICATO – L’AScomunica di aver ceduto a titolo definitivo Bryanal Westerlo. Arrivato in giallorosso nella sessione di mercato invernale del 2021, l’esterno destro statunitense ha collezionato 8 presenze con la. Dal gennaio 2022 milita nella massima divisione belga: prima al Kortrijk e nell’ultima stagione proprio al Westerlo. Il Club augura a Bryan il meglio per il prosieguo della sua carriera.

Bryan Reynolds lascia nuovamente la Roma, ma questa volta è un addio: l'esterno statunitense è stato ceduto a titolo definitivo ai belgi del Westerlo, dove ha giocato in prestito la scorsa stagione.

Bryan Reynolds saluta nuovamente la Roma, ma questa volta è un addio: l'esterno statunitense è stato ceduto a titolo definitivo ai belgi del Westerlo, dove ha giocato in prestito la scorsa stagione.