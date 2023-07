Roma | Reynolds ceduto al Westerlo

(Di domenica 30 luglio 2023) Laha ufficializzato di avera titolo definitivo Bryanal. “Arrivato in giallorosso nella sessione di mercato invernale del 2021, l’esterno destro statunitense ha collezionato 8 presenze con la. Dal gennaio 2022 milita nella massima divisione belga: prima al Kortrijk e nell’ultima stagione proprio al. Il Club augura a Bryan il meglio per il prosieguo della sua carriera”, si legge nella nota dei giallorossi. SportFace.

Commenta per primo Bryansaluta nuovamente la, ma questa volta è un addio: l'esterno statunitense è stato ceduto a titolo definitivo ai belgi del Westerlo , dove ha giocato in prestito la scorsa stagione. ...Senza spendere un euro laha ingaggiato Aouar e N'Dicka , che potenzialmente costituiranno ... ai quali si stanno per aggiungere le meno remunerative partenze di Villar e. Non abbastanza ......altre due cessioniQuella di Vina è la prima di una di tre cessioni che lasi appresta a chiudere nelle prossime ore; restando sempre in tema terzini, è pronto a salutare la capitale. Il ...

Calciomercato Roma - Ai dettagli la cessione di Reynolds al Westerlo: le cifre Voce Giallo Rossa

L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Bryan Reynolds al Westerlo. Arrivato in giallorosso nella sessione di mercato invernale del ...Il terzino statunitense saluta definitivamente i giallorossi Welcome back Bryan! https://t.co/CCCBZO7qGS#enallemaalsamen #jupilerproleague #transfer pic.twitter.com/VAgH8AB8Cs — KVC Westerlo (@KVCWe ...