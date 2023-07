Rockin’1000 For Romagna | l’adrenalina contagiosa e solidale dei mille del rock

Leggi su funweek

(Di domenica 30 luglio 2023) L’ingresso in campo deimusicisti, le luci che si abbassano, il volume che prorompe non prima di aver dedicato un minuto di silenzio alle vittime dell’alluvione dello scorso maggio. Se c’è una parola che può descrivere uno show unico come quello letteralmente messo in campo (stavolta all’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena) daè adrenalina. Quelle che ti prende allo stomaco a tradimento, dal minuto 0:00, quando ancora non te l’aspetti e che corre di fila in fila, facendosi percepire forte e chiara. Fisica. È così che l’energia emozionata deisul prato diventa energia vibrante per tutti, combustibile che prende fuoco alla prima nota. Un campo magnetico che respira e batte al ritmo di migliaia di persone (20,000 sono quelle accorse ad assistere alla serata). “Una follia collettiva”, come l’ha ...