Roberto Maroni e l’incontro con Bossi | la nascita della Lega Lombarda

(Di domenica 30 luglio 2023) Quando il 29 maggio 1176 laformata dalle città lombarde che si erano ribellate all’imperatore sconfisse sul campo di Legnano l’esercito inviato in Italia da Federico Barbarossa, nessuno avrebbe potuto immaginare innanzitutto la mitizzazione dell’episodio in epoca risorgimentale, figuriamoci ladi un partito politico ispirato a fatti storici sospesi tra verità e leggenda. Eppure, poco più di 800 anni dopo, lasmise di essere soltanto un capitolo dei libri di storia per dare il nome a una nuova formazione politica emersa dalle ceneriPrima Repubblica. Una genesi che, al parivittoria medievale ottenuta dal Carroccio, ha assunto contorni quasi “leggendari” in alcune sue tappe: dal patto di Pontida altra il fondatore ...