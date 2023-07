Roberto Carlos | chi erano le tre mogli | l’amante e i quattro figli | “Due riconosciuti dopo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 luglio 2023)Carlo Braga, meglio conosciuto come, è un cantante e compositore brasiliano, ritenuto uno dei precursori del rock’n’roll in Brasile negli anni ‘50.Sebbene avesse iniziato la propria carriera sotto l’influenza della Bossa Nova, gli bastò prendere un pò confidenza con il genere musicale made in USA per poter cambiare rapidamente idea. Grazie alle proprie composizioni (generalmente scritte con il suo “parceiro” Erasmo) e alle rivisitazioni di pezzi celebri dell’allora recente genere musicale,riuscì a fondare il primo movimento rock in Brasile. Quando raggiunse la fama nazionale, l’artista, a lato di Erasmoe Wanderleà, fu contattato per condurre un programma trasmesso dalla TV Record, Jovem Guarda, che, ben presto, ...