Roberta Di Padua torna a lanciare frecciatine a Nicole Santinelli

... è stato intervistato da TAG24, ritornando a a parlare dell'ex tronista ma anche diDi, la dama di Cassino del trono over di Uomini e Donne che ha manifestato più volte un certo ...Quest'ultimo in realtà ha già preso parte, in passato, a Uomini e Donne come aspirante tronista e successivamente come conoscente diDi. Per lui dunque, nel caso, si tratterebbe della ...... ha chiarito se ha avuto modo di sentire la damaDi, smentendo l'indiscrezione del presunto flirt : 'Non c'è stato nessun contatto al di fuori del programma'. Inoltre ha precisato che ...

UeD, nuovo look mozzafiato per Roberta Di Padua: il notevole prima e dopo MovieTele.it

In queste ore Roberta Di Padua è tornata a lanciare frecciatine a Nicole Santinelli: ecco le sue dichiarazioni ...Roberta di Padua ha lanciato una frecciatina a Nicole Santinelli Ecco le parole della Dama di Uomini e Donne in un video sui social.