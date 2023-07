Ripristinare accordo sul grano | Ucraina | l' appello del Papa a Mosca

(Di domenica 30 luglio 2023) "Non cessiamo di pregare per la martoriata, dove la guerra distrugge tutto, anche il, e questa è una grave offesa a Dio, perché ilè dono suo per sfamare l'umanità". CosìFrancesco al termine dell'Angelus, affacciato dalla finestra su piazza San Pietro. "Il grido di milioni di fratelli e sorelle che soffrono la fame sale fino al cielo", prosegue, "faccioai miei fratelli, le autorità della Federazione russa, affinché sia ripristinata l'iniziativa del Mar Nero e ilpossa essere trasportato in sicurezza".

Nel corso dell'Angelus domenicale, il Papa si è appellato al buonsenso della Federazione russa affinché si possa ristabilire quanto prima l'sul grano che sta penalizzando soprattutto i Paesi più poveri, soprattutto quelli africani: "Chiedo che sia ripristinata l'iniziativa del Mar Nero e che il grano possa essere trasportato in ...Papa Francesco fa appello alla Russia perl'sul grano con l'Ucraina, invitando le autorita' russe a tornare all'che consentiva l'esportazione di grano ucraino attraverso il Mar Nero nonostante la guerra, ...A tal proposito va citato l'impegno del Regno Unito con la Turchia per "l'sul grano". Un piano però che la Russia non sembra avere alcuna intenzione di riesumare. In questo modo ...

Ucraina, appello Papa a Mosca: "Ripristinare accordo sul grano" - Il ... Il Sole 24 ORE

Papa Francesco fa appello alla Russia per ripristinare l'accordo sul grano con l'Ucraina, invitando le autorita' russe a tornare all'accordo ...(LaPresse) "Non cessiamo di pregare per la martoriata Ucraina, dove la guerra distrugge tutto, anche il grano, e questa è una grave offesa a ...