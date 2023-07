Rinnovo Osimhen | in settimana l’agente a colloquio con De Laurentiis

(Di domenica 30 luglio 2023) Victorha deciso di voler restare a Napoli e lo dimostra anche nelle partite amichevoli dove ha già tanta voglia di continuare a vincere Victorha deciso di voler restare a Napoli e lo dimostra anche nelle partite amichevoli dove ha già tanta voglia di continuare a vincere. In, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo agente è atteso in sede del ritiro per parlare con Dedel. Un accordo sulla base di 7 milioni più bonus d’ingaggio fino al 2027 per il nigeriano.

Le sirene di mercato non hanno distratto, non gli hanno cambiato atteggiamento e umore. ... Così con il club ha cominciato a parlare di, per adeguare l'ingaggio sui livelli dei top ...... esultanza gol VictorL'annuncio deldi Victorcon il Napoli dovrebbe arrivare durante il ritiro di Castel di Sangro. Il nigeriano firmerà un prolungamento fino al 2027 con un ...Trovare un sostituto di, quindi, sarebbe complicatissimo in questo momento della stagione. Ma per fortuna le parti vanno dritte verso uncontrattuale con clausola. Il matrimonio ...

Maxi clausola e diritti d'immagine: Osimhen sposa Napoli, i dettagli dell'accordo La Gazzetta dello Sport

Si infiamma improvvisamente il calciomercato del Napoli con la maxi offerta arrivata a De Laurentiis per Osimhen direttamente dall'Arabia Saudita ...De Laurentiis rifiuta persino il dialogo. Ma l'insidia arriva dall'Al-Hilal. E con cifre importanti, vicine a quelle indicate da De Laurentiis per considerare trattabile Victor Osimhen.