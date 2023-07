Ricerca | rischio genetico di cancro gastrico | progetto innovativo al Gemelli di Roma

Leggi su ildenaro

(Di domenica 30 luglio 2023) Al via, al PoliclinicoIrcss, un progetto didi 3 anni per calcolare il rischio genetico individuale di cancro. Genostop ”Interazione tra aspetti genomici e dietetici nel rischio di cancro: il progetto internazionale Stop”, finanziato nell’ambito del bandofinalizzata 2021 del ministero della Salute, punta a studiare e quantificare i fattori di rischio per l’insorgenza del cancronei casi in età giovanile e analizzare il possibile effetto protettivo di alcuni micronutrienti, calcio e magnesio, e colesterolo. Lo studio ambisce anche a studiare fattori di rischio ereditari, con il fine ultimo di sviluppare e validare un punteggio di rischio genetico personalizzato che permetta di identificare le persone più a rischio di tumore dello ...