“Restate a Napoli” | il programma della terza edizione

(Di domenica 30 luglio 2023) Si svolgerà dal 9 al 16 agosto 2023, in Piazza del Plebiscito, larassegna teatrale e musicale. La kermesse, promossa e finanziata dal Comune di, rientra nei progetti diCittàMusica ed artisticamente è diretta da Lello Arena. Il progettovuole offrire al pubblico un’occasione unica per fruire l’esperienza del teatro e la bellezza dell’arte e riparte da un successo importante ovvero le circa 100 mila presenze delle prime due edizioni e da alcuni milioni di contatti sul web. Così per il terzo anno consecutivo sarà allestito un vero e proprio teatro, con 3mila posti a sedere, a Piazza del Plebiscito il luogo simbolo di, ...