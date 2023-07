Rennes | si pensa all’ex Milan Bakayoko

... ma anche di Marsiglia, di Lione, di Nizza, di, di Brest, ed hanno travalicato i confini, ... Sidi dichiarare il coprifuoco che in molti, spaventati, invocavano. Se a Parigi e nell'Ile - ...... c'è da bruciare il Milan su Aouar , mentre aumenta il prezzo di Traoré , decisivo in- Psg. La Lazio guarda con attenzione la situazione Gagliardini maanche a un colpo a sensazione: ...Per il centrocampo la Juventusinvece a puntare su un altro croato come Lovro Majer del, più trequartista, oppure lo statunitense Yusan Musah in forza al Valencia. Per l'attacco un'...

Non solo Matic, il Rennes pensa anche a Bakayoko per sostituire Ugochukwu TUTTO mercato WEB

E’ un gioco beffardo quello che sta giocando la Roma sul mercato. Un set arrivato alla fine di luglio e che non ha ancora regalato a José Mourinho l’attaccante che tanto serve alla sua squadra, ridott ...La Juventus potrebbe tornare su Scamacca, la Roma difendersi dalle avance del Rennes per Matic mentre l'Inter starebbe chiudendo per Samardzic ...