Regina Margrethe di Danimarca | nuovo record epocale per la “sovrana-artista”

Leggi su velvetmag

(Di domenica 30 luglio 2023) Ladiè entrata nella storia con un. Oggi è l’unica donna rimasta sul trono in Europa. E, anche se sono lontani i settant’anni di regno dellaElisabetta II, la monarca danese può vantare un altro importante traguardo raggiunto nei suoi anni da. Se laElisabetta II è conosciuta come la monarca che più a lungo ha occupato il trono del Regno Unito, anche ladiha raggiunto unstorico nel suo regno. Sul trono dal 14 gennaio del 1972, la monarca danese è rimasta oggi l’unica donna a regnare in Europa. Ma non si tratta solo di questo. Con il suo garbo e la sua presenza poco invadente, ma ...