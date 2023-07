Reddito | Tridico Dal governo guerra ai poveri | Coi controlli risparmio da 11 mld

... per fini politici, i controlli contro chi abusava deldi cittadinanza. Le accuse di Fratelli d'Italia a. La risposta delle opposizioni . Il monito del Presidente della Repubblica ...'I controlli preventivi e successivi hanno evitato mancati esborsi dela circa tre milioni di domande tra il 2019 al 2022, per un valore di 11 miliardi di euro', dicea la Stampa. Il contrasto alla povertà non riguarda solo anziani, disabili e minori, a ...La reazione di M5s, in primo luogo, ma anche del Pd, agli sms di stop alinviati dall'Inps ... ritenuto vicino ai 5 stelle, Pasquale. La proposta fa infuriare Conte che la stigmatizza ...

Fratelli d'Italia chiede una Commissione d'inchiesta su Tridico e Reddito di Cittadinanza. Conte: «Bullismo istituzionale» Open

"Non ho niente da temere", afferma l'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico alla Stampa in merito alla proposta di Fratelli d'Italia di istituire una commissione d'inchiesta sui mancati controlli al ...La maggioranza attacca Tridico. L’ex presidente dell’INPS finisce nel mirino di Fratelli d’Italia che lo accusa di aver ostacolato, per fini politici, i controlli contro chi abusava del Reddito di ...