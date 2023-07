Reddito di cittadinanza | Potere al Popolo in piazza a Napoli contro lo stop al sussidio

(Di domenica 30 luglio 2023) Domani, lunedì 31 luglio alle 10,alsarà in presidio a, davanti alle sede dell’Inps di via De Gasperi 55,la decisione del governo Meloni di sospendere ildi. “Loall’erogazione del– si legge in una nota – è stata comunicata con un sms dell’inps a 169 mila famiglie. In Campania, i destinatari del messaggio sono stati quasi 37 mila nuclei, oltre 21 mila nella provincia di”. “Da agosto – le parole di Giuliano Granato, portavoce nazionale diale membro del coordinamento nazionale di Unione Popolare – 169 mila famiglie saranno più ricattabili e costrette ad accettare qualunque offerta di lavoro arrivi, anche quelle ...

Registrazione video di "Il senatore Raffaele Speranzon sudi", registrato domenica 30 luglio 2023 alle 16:06. Sono intervenuti: Raffaele Speranzon (senatore, Fratelli d'Italia). Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.Ora la commissione d'inchiesta suldi, un'altra sconsiderata strumentalizzazione di un tema, quello della povertà, che dovrebbe essere affrontato con la massima serietà e non con ...Rdc, scontro su assegno e commissione d'inchiesta Scontro tra maggioranza e opposizione suldisospeso qualche giorno fa e sulla commissione d'inchiesta che Fratelli d'Italia vorrebbe istituire per indagare sull'operato dell'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico. ...

Come spiega il professore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, in sede di conversione in legge del decreto lavoro di maggio, il Parlamento ha introdotto ...Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Prima la commissione d’inchiesta sul Covid, una specie di Sacra Rota No Vax che vorrebbero usare per una caccia alle streghe anti scientifica che disonora le vittime del C ...