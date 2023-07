Reddito di cittadinanza | opposizione attacca il governo | “Guerra ai poveri”

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 30 luglio 2023) (Adnkronos) –sul piede diconto ilall'indomani della sospensione deldiper 169mila famiglie, comunicata via sms dall'Inps, e l'intenzione di Fratelli d'Italia di costituire una commissione d'inchiesta sull'operato dell'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico. Dal Pd al M5S, passando per Verdi-Sinistra, sono tante le voci che si sono levate anche oggi a favore del sussidio e contro l'esecutivo Meloni. “Io so che questadella destra contro igetterà nella disperazione migliaia di famiglie soprattutto al Sud che si ritrovano da un giorno all’altro senza ildi, un sostegno concreto contro la povertà. Io so che se non potrò avere casa, cibo e lavoro ...