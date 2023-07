Reddito di cittadinanza | Napoli | Roma e Palermo le città con più sospensioni | La mappa | Sicilia Regione più colpita

(Di domenica 30 luglio 2023), ladelle. Sono le province in cui ledeldisono più numerose. La sola area di, dove non a...

Il messaggio in questione è quello che l'Inps ha inviato a oltre 169mila percettori deldiper annunciare la sua sospensione. Poche righe che hanno diffuso il panico in alcuni ...' È giusto fare chiarezza e accertare responsabilità sulla gestione deldi, e d'altra parte lo ha detto lo stesso ex presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, dicendo chiaramente che lui non ha nulla da temere; ma truffatori e falsi percettori hanno ...18.45 Stop Rdc, allarme Cgil: buco procedure Con lo stop aldi"centinaia di migliaia di persone si ritroveranno a giorni senza sostegni". Così la responsabile delle politiche sociali e sanità della Cgil, Barbaresi. "Il governo sta ...

Reddito, la mappa delle sospensioni Napoli, Roma, Palermo. Sono le province in cui le sospensioni del reddito di cittadinanza sono più numerose. La sola area di Napoli, dove non a caso ...Nessuno sarà lasciato solo: è il messaggio dell’Inps che con il Direttore dell’area metropolitana di Napoli, per utenza il secondo d’Italia, Roberto Bafundi, rassicura i 169mila beneficiari del ...