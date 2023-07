Reddito di cittadinanza | Napoli | Roma e Palermo le città con più sospensioni La mappa | Sicilia la Regione più colpita

(Di domenica 30 luglio 2023), ladelle. Sono le province in cui ledeldisono più numerose. La sola area di, dove non a...

Poi succede che una manovra diventata legge da tempo, ovvero l'abolizione deldi, viene comunicato ai soggetti interessati via sms (costo dell'operazione: zero) e sono tutti lì a ...... deve aprire al salario minimo e trovare un'alternativa credibile aldi, deve archiviare la confusa proposta di autonomia differenziata che rischia di spaccare definitivamente il ...Le opposizioni attaccano il governo, in strada si temono nuove proteste. Gli sms arrivati a 169mila famiglie italiane, informandole che da agosto non riceveranno più ildi(perché nel loro nucleo non sono presenti minori, disabili o over - 65), continuano a far discutere. A Napoli, dove i potenziali orfani del sostegno sono 21.500, e in tutta la ...

Reddito di cittadinanza, i timori dei sindaci di destra: “In arrivo turbolenze sociali”. La richiesta al gove… la Repubblica

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Chi non può lavorare sarà aiutato, chi può non deve essere mantenuto a spese degli italiani". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vi ..."Ovviamente la risposta è no". Lo ha detto Pasquale Tridico a 'In Onda' su La7, negando che sia stata sua, all'epoca della presidenza Inps, la disposizione affinché il venir meno del… Leggi ...