Reddito di cittadinanza | l' allarme della Cgil | “Dopo lo stop in migliaia senza sostegni”

Il messaggio in questione è quello che l'Inps ha inviato a oltre 169mila percettori deldiper annunciare la sua sospensione. Poche righe che hanno scatenato il panico in alcuni ...... quando a 169mila famiglie è stata notificata la sospensione deldicon un messaggio sms". Lo dichiara il senatore Michele Fina, tesoriere nazionale del Partito democratico.Lo stop aldi, comunicato dal governo con un sms, è stato definito 'brutale' dalla segretaria del Pd Elly Schlein. Che qualche sera fa, ospite di In Onda su La7, ha parlato di un 'livello di ...

Napoli, Roma, Palermo. Sono le province in cui le sospensioni del reddito di cittadinanza sono più numerose. La sola area di Napoli, dove non a caso sono più forti le polemiche ma ...Napoli, Roma, Palermo. Sono le province in cui le sospensioni del reddito di cittadinanza sono più numerose. La sola area di Napoli, dove non a caso sono più forti le polemiche ma ...