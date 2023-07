Reddito di cittadinanza | ecco l’ultima “perla” della logica comunista

(Di domenica 30 luglio 2023) Zuppa di Porro. Tensioni sue Pnrr. Allora cerchiamo di capire, l’Inps manda comunicazionefine del rdc gli occupabili e Boccia&C se la prendono con l’sms. Toc Toc, ci date un’alternativa: che so una letterina a casa era meglio. Ma il top è Polito sul corriere del Mezzogiorno scrive: Molti di quelli che vengono definiti occupabili non lo sono in realtà perchè non lavorano da più di dieci anni. Complimenti per la bella. Ma cari commensali quando si nasce comunisti, non c’è Prada che tenga. Per il Domani, come per Rep, questo è il governo dei condoni. Spiegare ai giornalisti di Carlo de Benedetti che il cosiddetto adempimento collaborativo esiste ovunque e sapete cosa è? se sbagli senza dolo, non ti ammazzo. L’economia italiana nn è in grandissima Forma secondo Confindustria. Mi spiegate perchè Marcello Foa ex ...

...In questi giorni poco meno di 170mila famiglie in tutta Italia hanno ricevuto un sms o una email con le quali l'Inps ha avvertito che quello ricevuto sarà l'ultimo assegno deldiViolenza, minaccia e resistenza a un Pubblico Ufficiale, lesioni personali e rifiuto d'ind... Articoli recentidi, CGIL: unica fonte di sostegno per migliaia di famigliePasquale Tridico , ex presidente dell'Inps respinge le accuse e attacca Fratelli d'Italia che ha chiesto una commissione d'inchiesta suldi. In un'intervista a LaStampa, Tridico afferma: 'C'è stata una narrazione volutamente fuorviante. Sotto la mia gestione ho creato una direzione antifrode che non è mai esistita ...

«Per lo Stato sono occupabile ma il mondo del lavoro preferisce assumere persone sulle quali ha sgravi fiscali». La storia di Francesco che è la stessa di tanti...Ad agosto sarà sospeso il reddito di cittadinanza per 169mila famiglie italiane, di cui alcune migliaia anche in Molise. La decisione presa dal Governo Meloni vedrà due step per la ‘cancellazione’ del ...