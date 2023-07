... vistola squadra di Allegri non giocherà in Europa la prossima stagione. Giuntoli valuterebbe offerte da 25 milioni di euro in su per l'attaccante classe 2000. 11:16 30 Luglio Milan,vola ...Calciomercato Milan, è fatta per Musah:ai salutiOpera di restyling- inevitabilmente - passa anche per le operazioni in uscita. Proprio nelle scorse ore Anteha lasciato Milano ed è ...... Antesaluta il Milan e l'Italia: in queste ore l'attaccante croato volerà in Turchia, direzione Besiktas. Un affare a titolo definitivo da 500milioni di euro più bonuspossono arrivare ...

Rebic, che accoglienza in Turchia: “Sono molto felice di essere qui” Pianeta Milan

Il Milan dopo aver effettuato un ottimo calciomercato in entrata sta pensando anche a compiere alcune cessioni ...Grande accoglienza per Ante Rebic a Istanbul. L'attaccante croato ormai ex Milan effettuerà le visite mediche per il Besiktas e firmerà ...