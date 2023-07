Reazione a Catena 30 luglio 2023 | le Tre e Lode

(Di domenica 30 luglio 2023) Il video dell’Ultimadidi stasera, 30. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi ancora una volta campionesse le Tre e, tre professoresse universitarie che lavorano a Ferrara. Le Tre e– Chiara, Lauretta e Marianna, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera sono riuscite a indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e senza aver comprato l’ultimo elemento, valeva 1.290 euro. Peccato! Il loro montepremi totale rimane quindi a 117.834 euro. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 61.00 circa. In calce all’articolo la soluzione ...

Intanto sul fronte degli ascolti, come ogni estate, ad avere la leadership assoluta nella fascia oraria che precede il TG delle 20.00 è, il seguitissimo quiz di Rai1 condotto da ...esercizio quotidiano per tenere alta l'attenzione sul linguaggio' dice Platinette Continuando a parlare del programma del preserale di Rai1, Platinette nel pezzo firmato su DiPiù ...L'obiettivo dell'inchiesta è far luce su eventuali rallentamenti nelladei soccorsi che ...elementi sul naufragio di Cutro su cui indaga la procura di Crotone Youssef Hassan Holgado La...

Reazione a catena, il colpaccio delle Tre e lode: quanto hanno incassato Liberoquotidiano.it

È l’uomo che in Rai ha il compito d’intrattenere gli italiani dall’alba al tramonto, Angelo Mellone, tarantino, quasi cinquant’anni, già giornalista politico e docente universitario. Fieramente a ...La nuova puntata di Reazione a Catena metterà a confronto i concorrenti con parole, montepremi e catene diverse. Chi ha vinto stasera a Reazione a Catena Torna anche oggi, domenica 30 luglio 2023, il ...