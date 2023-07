Real Madrid | Vinicius | «Il numero 7? Ronaldo è il mio idolo»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 30 luglio 2023) Le parole di, esterno d’attacco del, sul suo nuovodi maglia. Tutti i dettagli, esterno del, ha parlato a Marca. PAROLE – «Sono veramente grato di poter indossare questa maglia già vestita da ottimi calciatori. Io mi ispiro a Cristiano, ho visto ogni sua partita e ha segnato un’epoca nel club. Per me è un. Rodrigo? La sua dote migliore è come capisce il gioco, la qualità che possiede e le cose che riesce a fare in campo. Per me è incredibile».