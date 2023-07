Real Madrid | Ancelotti | «Non avevo mai preso 5 pali in una partita»

(Di domenica 30 luglio 2023) Carlo, allenatore del, ha parlato dopo l’amichevole dei blancos contro il Barcellona Carlo, allenatore del, ha parlato dopo l’amichevole contro il Barcellona. I blancos hanno perso per 3-0 grazie ai gol di Dembele, Lopez e Torres e un calcio di rigore sbagliato da Vinicius per i blancos. PAROLE – «Cinquein unaè piuttosto raro… Non credo mi sia mai successo prima d’ora. Sembrava che ci fosse una specie di muro davanti alla porta del Barcellona».

Nel futuro di Kylian Mbappè, tra il sognoe il braccio di ferro col Psg, spunta il Liverpool. Secondo il 'Sunday Mirror', i Reds starebbero pensando di proporre al Psg un prestito oneroso annuale. Una soluzione che potrebbe ...Il giocatore sarebbe poi libero di andare alLONDRA (INGHILTERRA) - Kylian Mbappè ha detto no all'Al Hilal perchè vuole solo ilnel 2024, i blancos non hanno intenzione di sborsare un euro per anticipare il suo arrivo già in questa sessione ma il Paris Saint Germain farà di tutto per non perderlo a parametro zero. ...Ciò che potrebbe succedere col talento numero uno del calcio mondiale sarebbe una sorta di effetto domino per Vlahovic: i dettagli. Il mercato estivo del calcio si anima ulteriormente, con il ...

Vinicius Junior è il nuovo numero 7 del Real Madrid, una maglia pesante appartenuta nel recente passato a Cristiano Ronaldo: "Sono ...Gli highlights della sfida amichevole disputatasi all’AT&T Stadium di Arlington in Texas. Il primo ‘Clasico’ della stagione va al Barcellona grazie ai gol di Dembélé, del canterano classe 2003 Fermin ...