'I controlli preventivi e successivi hanno evitato mancati esborsi del reddito a circa tre milioni di domande tra il 2019 al 2022, per un valore di 11 miliardi di euro', dicea la Stampa. Il contrasto alla povertà non riguarda solo anziani, disabili e minori, a cui resta la misura, 'ma i poveri, compresi alcuni lavoratori'. prosegue. Gli 'extraprofitti ...Ora chiedono anche un'altra Commissione d'inchiesta controe il. Una Commissione ad personam per punirlo per aver osato difendere il reddito di cittadinanza e aver criticato la ridicola ...Ora chiedono anche un'altra Commissione d'inchiesta controe il. Una Commissione ad personam per punirlo per aver osato difendere il reddito di cittadinanza e aver criticato la ridicola ...

Rdc, Tridico: il governo è in guerra con i poveri TGCOM

L'ex predisente Inps: La "natura di questo governo è 'forte con i deboli e deboli con i forti'".Fdi ha proposto una commissione d’inchiesta contro Pasquale Tridico, ex presidente Inps, accusandolo di non aver attivato i controlli e le ...