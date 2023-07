Rdc | Scotto Pd | ' governo appicca incendi invece di spegnerli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Il taglio del reddito di cittadinanza sta mettendo a dura prova le città, soprattutto nel Mezzogiorno. Ilha abbandonato il campo e lasciato soli i sindaci a gestire la rabbia di migliaia di persone mandate sul lastrico da un giorno all'altro. Meloni ci metta la faccia e convochi un tavolo con gli amministratori locali. Servono risorse immediate per assumere assistenti sociali, dare una risposta a chi perde il reddito e dare continuità ai progetti comunali del Pnrr le cui risorse sono state sottratte da Fitto. Non si è mai visto unche, anziché contribuire a". Così Arturo, capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro della Camera.