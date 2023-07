Rdc | prosegue lo scontro dopo il taglio e la richiesta di una commissione

Lo stop al Reddito di cittadinanza , misura bandiera del governo Conte I, inserito nella legge di Bilancio 2023 dall'esecutivo a guida Meloni non è esattamente un fulmine a ciel sereno. Si sapeva che ...In effetti il testo dell'sms dell' Inps era questo: ' Domanda disospesa come previsto dall'art. 'Pensate a persone -Gazzi - che a stento comprendono un testo, se sono in grado di .... Gli 'extraprofitti contribuiscono all'inflazione, eppure arriva la moratoria - ricostruisce - . Poi si premiano gli evasori, consentendo dei condoni di fatto. Nelle stesse ore si toglie il ...

Rdc: prosegue lo scontro governo-opposizioni dopo il taglio e la richiesta di una Commissione TGLA7

La segretaria del Pd Schlein definisce "brutale" l'azione del governo. Mentre il leader di 5 Stelle Conte parla di bullismo istituzionale e rilancia la proposta sul salario minimo ..."Non ho niente da temere". Lo afferma l'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico, in merito alla proposta di Fratelli d'Italia di istituire una commissione d'inchiesta sui mancati controlli al reddito ...