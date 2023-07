Ravezzani sbotta | “Juve tratta male | non si è mosso nulla per il caso Osimhen”

(Di domenica 30 luglio 2023) Fabioha espresso la sua opinione sull’esclusione dellantus dalle coppe europee tirnado in balloe il Napoli. Noto per le sue opinioni senza mezzi termini, il giornalista sportivo Fabioha recentemente condiviso il suo punto di vista sull’esclusione dellantus dalle coppe europee, definendo l’intera situazione come “grottesca.” Le Parole diIn un editoriale sul canale Youtube di QSVS,ha parlato dei vari colpi di scena che hanno portato all’esclusione dellantus: “Assurda con punti tolti, poi ridati, poi di nuovo tolti poi con ammende pesanti, poi probabilmente molto leggere e con la stangata finale dell’esclusione dalla Conference League. Lantus stessa era stata assolta ...

Ravezzani sbotta: 'Situazione grottesca'. Poi tira in ballo il Napoli AreaNapoli.it

