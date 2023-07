(Di domenica 30 luglio 2023) Si era tuffato nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava con degli amici a Lido di Classe, in provincia di, il ragazzo di 24 anni residente a Cervia il cuiormai senza vita è stato ritrovato solo qualche ora fa da una motovedetta.

Ravenna, giovane scomparso in mare: corpo recuperato dalla capitaneria Sky Tg24

È stato individuato poco dopo l'alba il corpo del 24enne residente a Cervia, sul litorale ravennate, scomparso dal tardo pomeriggio di ieri dopo un tuffo a poca distanza dalla riva con gli amici a Lid ...Il ragazzo, un senegalese di 24 anni residente nel Ravennate, si trovava nelle calme acque dell'Adriatico insieme a tre amici: al momento di rientrare, gli altri si sono però accorti che non c'era più ...