Raul Gardini | com’è andata veramente

(Di domenica 30 luglio 2023) Caro direttore, un popolo di santi, eroi, poeti e naviganti. Mai come in questi giorni queste parole sono state così calzanti nel sentire la narrazione di una certa stampa e Tv su, in occasione dei 30 anni dalla morte del manager ravvenate Non è stata da meno la Rai, con l’apologetico docufilm «» – andato in onda il 23 luglio – nel rappresentare la vicenda umana e professionale del «Corsaro», così soprannominato per le sue scorribande in borsa. Il patriarca Serafino Un protagonista temerario e certamente con idee innovative, ma anche uno spericolato «gambler» con il gusto dell’azzardo che è riuscito a distruggere uno dei più grandi player agro-industriali al mondo nello spazio di pochi mesi. Anche nella tv di Stato la vicenda viene fatta passare per una faida di famiglia, una sorta di Dynasty ...

Raul Gardini, la vera storia del "Corsaro" tra scommesse azzardate e faide familiari

