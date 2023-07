Rasmus Hojlund | il primo gol di all' Atalanta

saluta la Dea per andare al Machester United. Il 19enne danese segnò il suo primo gol con la maglia dell'Atalanta nella vittoria dei bergamaschi sul Monza nel quinto turno della Serie A ...è ormai sulla via che porta al Manchester United , dopo diversi mesi di trattative, indiscrezioni e tentativi. Il gioiello di Gasperini si prepara a partire, con l'Atalanta pronta ad ...L'Atalanta sta per cedereal Manchester United. Le news di calciomercato fanno riferimento ad un'intesa raggiunta tra i club: 75 milioni di euro, più eventuali bonus per circa 10 milioni, per il cartellino del ...

L'Atalanta sta per cedere Rasmus Hojlund al Manchester United. Le news di calciomercato fanno riferimento ad un'intesa raggiunta tra i club: 75 milioni di euro, più eventuali bonus per circa 10 milion ...Rasmus Hojlund, dopo una sola stagione all'Atalanta è pronto a volare al Manchester United per una cifra stratosferica ...