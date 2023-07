Rasmus Hojlund dice addio all' Atalanta | la cifra mostruosa che arriva a Bergamo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) Il Milan chiama, l'Inter risponde. Dopo i tanti botti di mercato dei rossoneri delle ultime settimane, i rivali di sempre nerazzurri si preparano ad accogliere Lazar Samardzic: è a un passo l'accordo tra l'Inter e l'Udinese per la stellina 21enne. Sei bianconeri chiedevano 25 milioni di euro più il cartellino del centrocampista Giovanni Fabbian (20 anni) e i nerazzurri ne offrivano 15, garantendosi un diritto di riacquisto su Fabbian, l'intesa sarà raggiunta a metà (domani potrebbe essere il giorno della chiusura). Può esultare il tecnico interista Simone Inzaghi, che però aspetta sempre il colpo in attacco. Negli ultimi giorni si è allontanato Alvaro Morata (30), ritenuto troppo costoso, tra i 21 milioni della clausola rescissoria (l'Atletico Madrid non tratta) e i 6 milioni senza decreto crescita di ingaggio annuo, mentre salgono le quotazioni di Folarin Balogun (22) e Beto (25). Il ...