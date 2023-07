Rapinata con il coltello in farmacia. 'Il mio sangue freddo con il ladro'. Arrestato senzatetto

(Di domenica 30 luglio 2023) Parla la dottoressa Di Liberto. Il bandito ha portato via 700 euro dalla cassa del punto vendita di Porta Romana. Rintracciato dopo poco tempo l'uomo di 45 anni ripreso dalle telecamere. L'arma ...

Parla la dottoressa Di Liberto. Il bandito ha portato via 700 euro dalla cassa del punto vendita di Porta Romana. Rintracciato dopo poco tempo l'uomo di 45 anni ripreso dalle telecamere. L'arma ......di Alassio e un fatto analogo avvenuto ad Arenzano dove la famiglia di un imprenditore è statada due malviventi che si sono introdotti in casa passando da una porta - finestrail favore ...La donna era stata minacciata edella collana, l'uomo era stato immobilizzato e i malviventi erano scappatila collana, un braccialetto, un portamonete e un cellulare. "In quel momento ...

Rapinata con il coltello in farmacia. "Il mio sangue freddo con il ladro ... LA NAZIONE

Dopo il successo negli USA, Alessio Liguori torna nei cinema con un adrenalinico thriller fantascientifico, Black Bits.Un turista austriaco è stato derubato a Milano: un gruppo di tre ragazzi gli ha portato via un orologio da 130mila euro ...