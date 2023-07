Rai | Salvini | ' Saviano può attaccarmi su tutto | ma non può avvicinarci a ma come mafia'

(Di domenica 30 luglio 2023) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Le opere si devono realizzare, e io voglio creare benessere per i cittadini, creando anche lavoro. Se qualcuno dice che unire Sicilia e Calabria significa unire due cosche, al di là di ogni polemica, non fa un torto ama lo fa a milioni di siciliani e calabresi. E quindi, anchemi può attaccare suma non su questo, perché io non voglio essere avvicinato alla merda che sono, camorra e 'ndrangheta". Lo ha detto Matteo, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vicepresidente del Consiglio e segretario federale della Lega, alla Festa della Lega Romagna 2023 a Cervia.

...in onda se si dice che le sue esternazioni contronon c'entrano nulla . E non è una questione etica, di quella e con tutti il rispetto per Saviano frega poco. Il dato chiave è che laè ...A Meloni, a, bastardi, come avete potuto ' La trasmissione del giornalista di Libero Quotidiano Filippo Facci , 'I Facci Vostri' è stata cancellata dal palinsestoancora prima di andare ..."Negazionista del cambiamento climatico, propalatore di fake news, critico nei confronti del presidente Mattarella". Il ritorno indell'ex presidente, voluto da Matteonel 2018, che andrà a condurre un programma mattutino in radio nella striscia che fu di Luca Bottura e Marianna Aprile allontanati " senza alcun ...

Rai, Soldi difende Saviano. Giorgetti salva il canone dalla furia di ... Domani

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Un programma cancellato senza una motivazione plausibile e i vecchi dissapori che mettono in ombra un tema che è servizio pubblico In principio fu Roberto Saviano, che aveva già infilato una fortunata ...