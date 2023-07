Rai | Kelany Fdi | ' Ranucci trasforma giornalismo d' inchiesta in mezzo lotta politica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "La trasmissione Report di Sigfridoconfeziona un servizio diffamatorio nei confronti del ministro Urso e, dopo che il ministro ha querelato e sono intervenuti atti e fatti di cui si sarebbe dovuto dare debito conto, viene mandata in replica per tre volte la stessa puntata. È un'assurdità che contrasta con ogni principio non solo di pluralismo dell'informazione e imparzialità, ma che cozza anche con i principi fondamentali dello Stato di diritto.ild'in uno strumento die questa azione è tanto grave quanto degna di approfondimento in commissione Vigilanza. Il servizio pubblico non può più essere utilizzato a uso e consumo di una sinistra malevola e ideologizzata che intende ...