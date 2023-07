Come tuttele strategie che nascono da logiche commerciali, cioè figlie del capitalismo, ... può portare ad un abbassamento della loro razionalizzazione per trasformarli inda stadio. ...Anzi, mi pare uno slittamento, infausto e carsico, versodi fascismo culturale. ...volte si sente nominare quesa benedetta parola che reca il nome di ambiente I mass media la nominano ...Pu,rotazioni Tanti i cambi sulle power unit, anche se per il momento non si registrano ... almeno nelle libere 1, non ha smarcato il quinto cambio, cosa che gli costerebbe cinquein ...

Quante posizioni ha guadagnato Cocciaretto con la vittoria a Losanna Balzo notevole e nuovo traguardo nel ranking OA Sport

LE PAGELLE DI SPA FRACORCHAMPS Anche il Gran Premio del Belgio è terra di conquista per Max Verstappen, che rimonta con apparente facilità dalla sesta casella in griglia e si porta a casa il successo.Il ministero ha aperto la procedura di mobilità: ecco chi potrebbe arrivare. Cgil pessimista: "Sede non gradita, soluzione difficile per le posizioni scoperte".