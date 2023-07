Quando pagano l' Assegno unico a luglio 2023? Ecco il calendario Inps - LE DATE

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 30 luglio 2023)l'? Consulta il- LE. L’universale per figli a carico I pagamenti dell'dell'saranno effettuati successivamente al 10per coloro che non hanno subito alcuna variazione dell'importo. Per coloro che hanno presentato nuove domande durante il mese precedente o che hanno registrato variazioni dell'importo...