Prove di 4-3-3 per Andreoletti | Bolsius apre le danze | diversi assenti

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 luglio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUn’amichevole utile per rompere il ghiaccio e per spezzare la routine del ritiro. Si è alzato questo pomeriggio il sipario sul nuovo Benevento targato Matteo. Primo test per i giallorossi al Mancini Park Hotel, avversario di turno l’Olimpius Roma, compagine di Prima Categoria. Divario troppo netto tra le due formazioni per trarre giudizi significativi. Il risultato finale, del resto, parla chiaro: 14 a 0. Una sfida servita per trarre segnali e per sciogliere le gambe, dopo una settimana di intenso lavoro. E’ servita prettamente a questo la prima uscita stagionale della Strega, per le indicazioni più significative bisognerà attendere le prossime amichevoli, quando si inizieranno a smaltire le scorie della preparazione e quando salirà (gradualmente) il livello degli avversari. Contro l’Olimpius Roma, intanto, ...