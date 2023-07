Prezzi benzina “ben al di sotto di 2 euro al litro” | la nota del ministero

(Di domenica 30 luglio 2023) La precisazione del Mimit: "medi? 1,74alper il gasolio e 1,89per la verde". Domani conferenza stampa sulle misure del governo Imedi nazionali del gasolio e dellasono “ben al didei 2al”, come rilevato dall’elaborazione settimanale su base giornaliera deidei carburanti, effettuata dall’OsservatorioCarburanti del Mimit. Lo precisa il dicastero in unain merito a notizie di stampa relative a casi isolati di stazioni di rifornimento di carburante lungo la rete autostradale in cui sono stati rilevatilimiti a 2,5/lt per la ‘senza piombo’ in ...

...nota in merito a notizie di stampa relative a casi isolati di stazioni di rifornimento di carburante lungo la rete autostradale in cui sono stati rilevatilimiti a 2,5 euro/lt per la '......punta a conquistare una quota di mercato del 3% Un'elettrica per tutti con rate mensili abbordabili oppure un suv compatto full optional ada citycar. Sono la MG4 a batteria e l'HS ao ...Sulla A4 Venezia - Trieste la, in base alle rilevazioni eseguite suiindicati dai gestori tra il 27 e il 28 luglio scorsi, ha raggiunto il picco di 2,553 euro al litro per il servito, ...

Prezzi benzina, da martedì l'obbligo di esporre l'andamento medio | Forti rialzi: in autostrada supera i 2,5 euro al litro TGCOM

(Adnkronos) – I prezzi medi nazionali del gasolio e della benzina sono “ben al di sotto dei 2 euro al litro”, come rilevato dall’elaborazione settimanale su base giornaliera dei prezzi dei carburanti, ...L'attuale crescita del prezzo medio, di circa 0,03 /lt nella scorsa settimana, è determinata da quanto si sta osservando nei mercati internazionali, a causa ...