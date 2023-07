‘Premio Charlot’ | oltre 2mila persone per il concerto conclusivo di Ron

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ calato il sipario, ieri 29 luglio, sulla XXXV edizione del Premio Charlot, la kermesse ideata e diretta da Claudio Tortora. E’ calato il sipario davanti a ben 2000, forse qualcuna in più se si contano i tanti spettatori che non sono riusciti a trovare posto all’interno dell‘Arena del Mare ed hanno ascoltato ildal Lungomare cittadino. Un finale fantastico con un unico e solo protagonista: Ron. Condotta da Gianmaurizio Foderaro, con la partecipazione di Roberto Colella, frontman della band partenopea La Maschera, la serata ha visto Ron eseguire i più grandi successi di Dallache ai suoi capolavori con una nuova luce grazie all’accompagnamento dell’Ensemble Symphony Orchestra. “Siamo molto soddisfatti per come è andata questa edizione” ha commentato subito dopo la chiusura della serata ...