Premiato chi collabora col fisco | niente sanzioni | ecco cosa dice la legge delega

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) Spariscono leamministrative e si riducono i termini di decadenza per l'accertamento di quei contribuenti il cui sistema di gestione del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati. Premi e rimborsi più veloci per i cittadini virtuosi, due mesi in più per fare osservazioni, in caso di contestazione, semplificazione nel pagamento delle imposte. Sono alcune delle novità introdotte dagli emendamenti allafiscale approvati ieri in commissione Finanze al Senato, dove il testo ha concluso il suo iter. Ladovrà essere approvata entro il 4 agosto per tornare poi in terza lettura alla Camera. La modifica più significativa è quella prevista da quattro emendamenti identici presentati da FdI, Fi, Lega e Autonomie. Anziché l'ulteriore riduzione delle, prevista inizialmente dalla ...